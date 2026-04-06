إعلان

بعد تهديدات ترامب بضرب محطات الكهرباء.. "الصليب الأحمر" يحذّر وإيران تتوعد

كتب : مصطفى الشاعر

04:57 م 06/04/2026

الصليب الأحمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دخلت المنظمات الدولية على خط "الأزمة المشتعلة" بين واشنطن وطهران، حيث أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صرخة تحذير من تحويل المنشآت المدنية إلى أهداف عسكرية، في وقت هددت فيه إيران بتبعات "تدميرية" تطال اقتصاد العالم وأمن الطاقة حال تنفيذ التهديدات الأمريكية.

الصليب الأحمر: المنشآت المدنية "خط أحمر"

وفي بيان شديد اللهجة، أكدت ميرجانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن التهديدات المتعمدة ضد البنية التحتية المدنية والمنشآت النووية "يجب ألا تُصبح معيارا جديدا في الحروب"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين.

ورغم أن البيان لم يذكر اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة، إلا أنه جاء ردا مباشرا على وعيد الأخير بضرب محطات الكهرباء والجسور الإيرانية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز.

طهران تُلوّح بـ "كارثة طاقة" عالمية

من جانبه، رفع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سقف التحدي، محذّرا من أن أي استهداف للبنية التحتية لبلاده سيؤدي إلى نتائج تتجاوز حدود المنطقة.

وأكد عراقجي، أن التبعات ستكون "تدميرية" على إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد الدولي، مشددا على أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي هجوم يمس مرافقها الحيوية.

حرب "المنشآت" تشتعل في الخليج

تأتي هذه التحذيرات المتبادلة في ظل واقع ميداني متأزم، حيث سبق لطهران أن استهدفت منشآت طاقة وبنى تحتية في دول الخليج العربي، مما يعزز المخاوف الدولية من تحول الصراع إلى "حرب شاملة" تستهدف مقومات الحياة والمدنيين، وهو ما وصفته المنظمات الإنسانية بأنه "انتهاك قد يُغيّر قواعد الاشتباك المعترف بها دوليا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

