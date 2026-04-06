إعلان

إيران تعلن إخلاء 8 مستشفيات وتضرر مئات المرافق الصحية جراء الغارات

كتب : وكالات

12:55 م 06/04/2026

اخلاء المستشفيات -ارشيفيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة في إيران إخلاء ثمانية مستشفيات عقب الغارات التي نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة تسنيم أن الهجمات تسببت في أضرار واسعة بالقطاع الصحي، حيث تضرر 54 مركز طوارئ، و46 وحدة علاج، و216 مركزًا صحيًا، إضافة إلى تضرر عشرات سيارات الإسعاف.

وأشارت التقارير إلى مقتل أكثر من 20 من العاملين في المجال الصحي، في ظل استمرار تداعيات الضربات على البنية التحتية الطبية.

وفي السياق، تواصلت شبكة CNN مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق بشأن هذه الاتهامات.

من جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباجين عن "قلقه البالغ" إزاء تقارير تفيد باستهداف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الإيراني أثناء تأديتها مهمة طارئة.

وأوضح أن السيارة دُمرت بالكامل رغم عدم وقوع إصابات في الحادث، مشيرًا إلى أن عدة سيارات إسعاف تعرضت لأضرار منذ تصاعد القتال، فيما قُتل أربعة متطوعين أثناء عمليات الإنقاذ خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

ودعا إلى ضرورة حماية المنشآت والعاملين في المجال الإنساني، مع استمرار التصعيد العسكري وتأثيره على الخدمات الصحية في البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران الصحة الإيرانية ر أمريكا وإيران الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
اقتصاد

استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو
شئون عربية و دولية

"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق