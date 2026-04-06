أعلنت وزارة الصحة في إيران إخلاء ثمانية مستشفيات عقب الغارات التي نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة تسنيم أن الهجمات تسببت في أضرار واسعة بالقطاع الصحي، حيث تضرر 54 مركز طوارئ، و46 وحدة علاج، و216 مركزًا صحيًا، إضافة إلى تضرر عشرات سيارات الإسعاف.

وأشارت التقارير إلى مقتل أكثر من 20 من العاملين في المجال الصحي، في ظل استمرار تداعيات الضربات على البنية التحتية الطبية.

وفي السياق، تواصلت شبكة CNN مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق بشأن هذه الاتهامات.

من جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباجين عن "قلقه البالغ" إزاء تقارير تفيد باستهداف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الإيراني أثناء تأديتها مهمة طارئة.

وأوضح أن السيارة دُمرت بالكامل رغم عدم وقوع إصابات في الحادث، مشيرًا إلى أن عدة سيارات إسعاف تعرضت لأضرار منذ تصاعد القتال، فيما قُتل أربعة متطوعين أثناء عمليات الإنقاذ خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

ودعا إلى ضرورة حماية المنشآت والعاملين في المجال الإنساني، مع استمرار التصعيد العسكري وتأثيره على الخدمات الصحية في البلاد.