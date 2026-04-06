رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لكوريا الشمالية لأول مرة.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

08:37 ص 06/04/2026

الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج

وكالات

أعرب رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج، اليوم الاثنين، عن أسفه إزاء إرسال أفراد لمسيرات فوق أراضي كوريا الشمالية، قائلا: "إن مثل هذا السلوك تسبب في توتر عسكري غير ضروري".

قال "لي" خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بعد أن وجهت النيابة العامة الأسبوع الماضي إلى 3 أفراد تهمة تحليق طائرات مسيرة فوق أراضي كوريا الشمالية في الفترة ما بين سبتمبر من العام الماضي ويناير من هذا العام: "على الرغم من أن هذا لم يكن عملا من جانب حكومتنا، فإنني أعرب عن أسفي للجانب الكوري الشمالي إزاء التوتر العسكري غير الضروري الذي تسبب فيه هذا السلوك المتهور".

وانتقد "لي" في السابق اختراقات الطائرات المسيرة في عدة مناسبات، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها عن أسفه مباشرة لكوريا الشمالية.

وأضاف أن المدنيين ممنوعون من القيام بأعمال خاصة غير مصرح بها قد تستفز كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه حتى عندما تعتبر مثل هذه الأعمال ضرورية للاستراتيجية الوطنية، فيجب التعامل معها بأقصى درجات الحذر.

وتابع: "من المؤسف للغاية أن يقوم أفراد بمثل هذه الأعمال الاستفزازية تجاه كوريا الشمالية من تلقاء أنفسهم"، واصفا هذه الأعمال بأنها "غير مقبولة".

وأشار إلى مخاوف السكان القاطنين بالقرب من المناطق الحدودية، ومؤكدا أن الحادث تسبب في قلق كبير.

وقال: "علينا أن نبحث بعناية عن المستفيد حقا من مثل هذه الأعمال"، إذ حث الوزارات المعنية على مراجعة اللوائح واتخاذ إجراءات سريعة لمنع تكرارها.

وشدد "لي" على أهمية الدور المسؤول الذي تضطلع به سيئول في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

ومن بين المتهمين طالب دراسات عليا في الثلاثينيات من عمره، وموظف في وكالة الاستخبارات الوطنية، وضابط عسكري، وفقا لروسيا اليوم.

لي جيه ميونج وريا الشمالية وريا الجنوبية ئيس كوريا الجنوبية

أحدث الموضوعات

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
نصائح طبية

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
اقتصاد

استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة
أخبار العقارات

الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
أخبار المحافظات

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق