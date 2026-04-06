الجيش الإسرائيلي: تنفيذ موجة من الضربات استهدفت بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران

كتب : مصراوي

05:44 ص 06/04/2026

غارات إسرائيلية- أرشيفية

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، تنفيذ موجة من الضربات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران، وفقا لسكاي نيوز.

كانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت أن جامعة شريف في طهران تعرضت للقصف مع محيطها، في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

أكدت مصادر إعلامية، أن العاصمة طهران ومدن مهر أباد وبندر عباس وقم وشيراز، شهدت هجمات في وقت مبكر من الإثنين.

وهزت انفجارات منطقة شهرك شمال غربي طهران، ومحيط مطار مهر آباد، بينما سمع دوي 5 انفجارات في بندر عباس، فضلا عن قم وشيراز.

غارات إسرائيلية غارات إسرائيلية على إيران استهداف البنية التحتية للنظام الإيراني طهران قصف جامعة شريف في طهران أمريكا وإيران بنود الاتفاق بين إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
أخبار المحافظات

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق