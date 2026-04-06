أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، تنفيذ موجة من الضربات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران، وفقا لسكاي نيوز.

كانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت أن جامعة شريف في طهران تعرضت للقصف مع محيطها، في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

أكدت مصادر إعلامية، أن العاصمة طهران ومدن مهر أباد وبندر عباس وقم وشيراز، شهدت هجمات في وقت مبكر من الإثنين.

وهزت انفجارات منطقة شهرك شمال غربي طهران، ومحيط مطار مهر آباد، بينما سمع دوي 5 انفجارات في بندر عباس، فضلا عن قم وشيراز.