استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2026، عند نفس مستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع.

بنك مصر:

54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

54.47 جنيه للشراء، و54.57 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع.

بنك البركة:

54.4 جنيه للشراء، و54.5 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

54.43 جنيه للشراء، و54.53 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

54.47 جنيه للشراء، و54.57 جنيه للبيع.