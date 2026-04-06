سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
كتب : آية محمد
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2026، عند نفس مستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع.
بنك مصر:
54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
54.47 جنيه للشراء، و54.57 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع.
بنك البركة:
54.4 جنيه للشراء، و54.5 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
54.42 جنيه للشراء، و54.52 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
54.43 جنيه للشراء، و54.53 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
54.47 جنيه للشراء، و54.57 جنيه للبيع.