وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تدفع بـ20 شاحنة غذائية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

كتب : محمد أبو بكر

10:19 م 05/04/2026

قافلة إنسانية إماراتية تضم 20 شاحنة لدعم الأسر في

عبرت اليوم الأحد قافلة إماراتية جديدة من المساعدات الإغاثية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من الأراضي المصرية في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني.

وتضم القافلة 20 شاحنة من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية اللازمة لتلبية احتياجات الأسر داخل القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الراهنة.

وتأتي هذه الخطوة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، وعملية الفارس الشهم 3 ، استمرارًا للجسر الإغاثي الذي تقدمه دولة الإمارات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر بما يسهم في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهونها.

