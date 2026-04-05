إيران: أمريكا قصفت طائراتها وجنودها لتجنب إحراج ترامب

كتب : عبدالله محمود

10:07 م 05/04/2026 تعديل في 10:19 م

موقع الحطام

كشف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إبراهيم ذو الفقار، تفاصيل تنفيذ الولايات المتحدة عملية إغاثة وإنقاذ لطيار المقاتلة الأمريكية التي أسقطتها القوات الإيرانية في إحدى محافظاتها.
وقال ذو الفقار في بيان، اليوم الأحد، إنه عقب المحاولات التي وصفها باليائسة من قبل الجيش الأمريكي لتنفيذ عملية إغاثة وإنقاذ للطيار، دخلت عدد من الطائرات الأمريكية الأجواء الإيرانية فجر السادس عشر من فروردين لعام 1405 هجري شمسي.
وأضاف المتحدث الإيراني، أن القوات الإيرانية، وباستخدام أدوات الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب تطبيق خطة الدفاع الأرضي "الموزاييكي"، تمكنت من استهداف عدد من هذه الطائرات، من بينها طائرتا نقل عسكري من طراز "C-130" ومروحيتان من طراز "بلاك هوك"، ما اضطرها إلى الهبوط الاضطراري في منطقة جنوب أصفهان.
وأوضح متحدث مقر خاتم الأنبياء، أن القوات الإيرانية فرضت طوقا عسكريا وأمنيا حول موقع الحادث، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية قامت لاحقاً بقصف طائراتها المتروكة ومعداتها وقادتها وجنودها، وفق البيان.
وأكد ذو الفقار أن أي عمليات عسكرية أو تسلل داخل الأراضي الإيرانية ستواجه برد حاسم، مشيراً إلى جاهزية القوات المسلحة و"حرس الثورة الإسلامية" وقوات التعبئة الشعبية.
وأشار المتحدث الإيراني، إلى أن الانتصارات والإنجازات تحققت بدعم إلهي، معتبراً أن "العار" الذي لحق بالرئيس الأمريكي والجيش لن تعالجه الحرب الإعلامية أو العمليات النفسية".

