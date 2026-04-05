كيف نجحت أمريكا في الوصول إلى الطيار المفقود قبل إيران؟

في واحدة من أعقد العمليات العسكرية وأكثرها خطورة في التاريخ الحديث، كُشف النقاب عن تفاصيل الملحمة التي خاضتها القوات الخاصة الأمريكية لاستعادة ضابط أنظمة أسلحة تابع للقوات الجوية، بعد إسقاط طائرته من طراز F-15 فوق الأراضي الإيرانية، فلم تكن المهمة مجرد عملية بحث وإنقاذ تقليدية، بل كانت سباقاً استخباراتياً وعسكرياً ضد الزمن، في ظل توتر إقليمي غير مسبوق، حيث تحولت قمم الجبال الإيرانية الوعرة إلى ساحة مطاردة بين نخبة الكوماندوز الأمريكية وقوات الحرس الثوري التي وضعت مكافأة لمن يقبض على "الهدف الثمين".

استراتيجية البقاء: 7000 قدم فوق مستوى السطح

بدأت القصة حينما استقر ضابط الأنظمة الجوية في شق جبلي منعزل خلف خطوط العدو، معتمداً على بروتوكولات "البقاء والتملص"، حيث رغم إصاباته الناتجة عن عملية القذف المظلي من الطائرة بعد استهدافها من إيران، تمكن الضابط من تسلق تضاريس وعرة ليصل إلى خط قمة يرتفع 7000 قدم عن سطح البحر، وبحوزته معدات محدودة تشمل مسدسًا، وجهاز اتصال ومنارة تتبع، ونجح في مراوغة القوات الإيرانية التي كانت تمشط المنطقة لأكثر من 24 ساعة، في بيئة جغرافية قاسية تمنح الأفضلية للمدافع لا للمتسلل، بحسب سي إن إن.

الحرب النفسية: دور الاستخبارات المركزية في التضليل

بينما كانت الفرق العسكرية تخطط للاقتحام، شنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، حملة تضليل واسعة النطاق داخل إيران، حيث عمل العملاء على نشر معلومات استخباراتية مزيفة تفيد بأن كلا الطيارين قد تم استعادتهما بالفعل؛ بهدف إرباك قادة الحرس الثوري وتخفيف الضغط عن موقع المختبئ.

وهذا المسار الاستخباراتي الموازي كان حاسمًا في منح فريق الإنقاذ نافذة زمنية للتحرك قبل أن يضيق الخناق على الضابط المصاب، حيث كانت الأستخبارات المركزية الأمريكية هي الجهة التي حددت موقعه بدقة متناهية قبل تمرير الإحداثيات للجيش.

التنسيق الإقليمي: الغطاء الجوي والدعم الاستخباراتي

كشفت المصادر، أن العملية حظيت بدعم إقليمي، حيث أجلت إسرائيل بعض ضرباتها المخطط لها داخل إيران لضمان عدم تداخل العمليات وتوفير ممر آمن لفرق الإنقاذ، وفي واشنطن، ألغى الرئيس دونالد ترامب جدول أعماله المعتاد ليتابع من "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض تطورات المهمة التي شارك فيها مئات العسكريين ومحللي الاستخبارات، حيث تضمنت العملية غطاءً جويًا كثيفًا، حيث قامت الطائرات الأمريكية بقصف محيط المنطقة الجبلية لعزلها ومنع وصول التعزيزات الإيرانية إلى موقع الضابط.

تضحيات لوجستية: تدمير الطائرات لقطع الطريق على التكنولوجيا

لم تخلُ العملية من خسائر مادية فادحة لضمان النجاح الاستراتيجي؛ فقد تعرضت طائرتان من طراز (MC-130J) مخصصتان للعمليات الخاصة لأضرار أثناء المهمة في مهبط طائرات ناءٍ داخل إيران، واتخذت القيادة العسكرية قراراً حاسماً بتفجير الطائرتين على الأرض ومنع وقوع حطامهما في يد السلطات الإيرانية، مع إرسال طائرات بديلة لإجلاء الكوماندوز والطيار الجريح.

التبعات السياسية: انتصار عسكري في ظل تساؤلات السيادة

أعلن الرئيس ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي نجاح العملية، واصفاً إياها بأنها "واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة".

وبحسب سي إن إن، تثير هذه الحادثة تساؤلات عميقة حول القدرات الدفاعية الجوية لإيران التي تمكنت من إسقاط طائرة F-15 واستهداف طائرات أخرى شاركت في البحث.

ومن المقرر أن يعقد البيت الأبيض مؤتمراً صحفياً في المكتب البيضاوي لتوضيح تفاصيل الحالة الصحية للطيار الذي وصف بأنه "جريح بإصابات خطيرة لكنه يتسم بشجاعة مذهلة"، بحسب سي إن إن.