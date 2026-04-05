"خسائر فادحة بصفوف الأمريكيين".. إيران تؤكد تدمير الطائرات والمروحيات خلال عملية الإنقاذ

كتب : مصطفى الشاعر

05:20 م 05/04/2026

أفادت تقارير إعلامية إيرانية، نقلا عن وكالة "تسنيم" وشبكة "CGTN"، بمقتل عدد من العسكريين التابعين للجيش الأمريكي الذي تصفه طهران بـ"الإرهابي"، خلال محاولة فاشلة لإنقاذ طيار طائرة "F-15" التي أُسقطت فوق الأراضي الإيرانية.


تدمير أسطول جوي مصغر


ذكرت التقارير، أن مصادر داخل القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أكدت تدمير طائرتين ومروحيتين تابعتين لسرب العمليات الخاصة (160) التابع للجيش الأمريكي داخل العمق الإيراني.


وأوضحت المصادر، أن الطائرات المُدمّرة من طرازي "HC-130J" و "MC-130J"، وهي طائرات مخصصة لعمليات الدعم والإنقاذ القتالي.


اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة


أكدت الرواية الإيرانية، أن كافة الطائرات والمروحيات المشاركة "تم تدميرها بالكامل على الأرض" بعد تعرّضها لأضرار جسيمة نتيجة اشتباكات ضارية ونيران مكثفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة وقذائف الهاون أثناء العملية، مما جعلها غير قادرة على الإقلاع مجددا، ليفقد الجانب الأمريكي قدراته الجوية في موقع الاشتباك.


رواية البيت الأبيض.. "أجرأ عملية إنقاذ" في تاريخ أمريكا


وفي سياق متصل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المهمة بأنها واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدا عبر منصة "تروث سوشيال"، نجاح الجيش الأمريكي في استعادة أحد أفراد الطاقم المذهلين، وطمأن الجميع بأنه الآن "سليم وبخير".


وكشف ترامب، عن تفاصيل تقنية للعملية، مشيرا إلى مشاركة عشرات الطائرات في المهمة لتأمين الطيار المصاب، لافتا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنقاذ طيارين أمريكيين في عمليتين منفصلتين من قلب أراضٍ مُعادية وفي وقت قياسي.

من جانبه، أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى، نجاح القوات الأمريكية في إنقاذ الفرد الثاني من طاقم طائرة "إف-15" التي أُسقطت فوق الأراضي الإيرانية، لتكتمل بذلك فصول العملية التي وصفها البيت الأبيض بـ"الإنجاز العسكري الفريد".

