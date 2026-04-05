أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعملية العسكرية التي أدت إلى إنقاذ طيار أمريكي فُقد أثره بعد إسقاط طائرته من طراز "F-15" فوق الأراضي الإيرانية، مهنئا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا النجاح.



قيم مشتركة وذكريات "عنتيبي"



قال نتنياهو، في بيان مصور اليوم الأحد، وجهه مباشرة لترامب: "هذه العملية تعزز المبدأ المقدس: لا نترك أحدا خلفنا"، مضيفا: "هذه قيمة مشتركة تجلت مرارا في تاريخ بلدينا، وبصفتي أنتمي لأمة نفذت عمليات إنقاذ جريئة، وكمقاتل أُصيب في مهمة مماثلة وفقد شقيقا في عملية إنقاذ (عنتيبي)، أدرك أنا والإسرائيليون تماما مدى شجاعة القرار الذي اتخذته".



تنسيق استخباراتي وتأجيل ضربات عسكرية



من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المهمة عكست "التعاون الوثيق" مع الولايات المتحدة، فيما كشف مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن"، أن تل أبيب اتخذت خطوات استثنائية لإنجاح المهمة.



وكشفت مصادر إسرائيلية للشبكة الأمريكية، عن كواليس التنسيق الميداني، حيث قررت إسرائيل تأجيل عددا من الهجمات الجوية التي كانت مخططة مسبقا داخل الأراضي الإيرانية، وذلك لضمان عدم التشويش على جهود البحث والإنقاذ وتأمين مسار القوات المنفذة للمهمة.



كما لعبت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دورا محوريا في العملية من خلال تقديم دعم استخباراتي فائق الدقة، ساهم بشكل مباشر في تحديد الموقع الجغرافي للطيار الأمريكي في تلك المناطق الوعرة، مما سهل وصول قوات الإنقاذ إليه وإتمام المهمة بنجاح قبل وصول التعزيزات الإيرانية.



أول تعليق إسرائيلي



وفي سياق متصل، أعرب وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، عن سعادته البالغة، واصفا العملية بـ "البطولية" التي تعكس القيم المشتركة بين واشنطن وتل أبيب، وذلك في أول تعليق رسمي إسرائيلي على عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني في العمق الإيراني.



وكتب سموتريتش، عبر حسابه على "تيليجرام"، اليوم الأحد: "قلب كل يهودي وكل إسرائيلي يمتلئ بالفرح هذا الصباح بعد الإنقاذ الآمن لعضوي طاقم الطائرة الأمريكيين في عملية بطولية على الأراضي الإيرانية".



من ناحية أخرى، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدا مباشرا وشديد اللهجة إلى إيران عبر منصته "تروث سوشيال"، متوعدا بضربات تستهدف البنية التحتية الأساسية في البلاد، في تصعيد خطير وغير مسبوق.



وينتظر العالم ما سيسفر عنه مؤتمر الرئيس ترامب المرتقب غدا الإثنين من المكتب البيضاوي، حيث من المتوقع أن يعرض تفاصيل وصورا حصرية للعملية، وهو ما قد يُمثّل ضغطا سياسيا وعسكريا جديدا على طهران في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.