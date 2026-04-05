ترامب: عشرات الطائرات شاركت في عملية إنقاذ الطيار بعمق إيران بتوجيهات مباشرة مني

كتب : مصراوي

06:32 ص 05/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة أحد ضباط طاقمنا.

وأضاف ترامب: "عشرات الطائرات شاركت في عملية إنقاذ الطيار بعمق الأراضي الإيرانية بتوجيهات مباشرة مني".

وقال ترامب، إن المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة، إذ كان مطاردا من قبل أعدائنا، لافتا إلى أن أحد أفراد طاقم المقاتلة أصيب لكنه سيكون بخير.

وأضاف أن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت مقاتلته في إيران.

كان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل الأحد، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

دونالد ترامب الجيش الأمريكي العثور على الطيار الثاني في إيران الطيار الثاني العثور على الطائرة إف-15 وحدة كوماندوز المتخصصة طائرة أمريكية إف-35 نشر القوات الأمريكية في إيران إنقاذ ثاني أفراد الطائرة إف-15 الطائرة إف-15

أخبار مصر

"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..

