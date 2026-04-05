قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الضابط الذي تم إنقاذه برتبة عقيد وهو الآن سالم ومعافى بعد مطاردة في جبال إيران، لافتا إلى أن أحد الأفراد المشارك في العملية أصيب لكنه سيكون معافى تماما.

وأضاف ترامب: "نجاح عمليتي الإنقاذ في إيران يثبت مرة أخرى أننا حققنا تفوقا جويا كاملا وسيطرة مطلقة في الأجواء الإيرانية".

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي نفّذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، وذلك بعد العثور على ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

وأوضح ترامب: "هذه هي المرة الأولى في الذاكرة العسكرية التي يتم فيها إنقاذ طيارين أمريكيين بشكل منفصل من عمق أراضي العدو".

وأشار إلى أن المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة، إذ كان مطاردا من قبا أعدائنا.

وقال فوكس نيوز، الأحد، إن فرد الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران اختبأ على قمة مرتفعة بعد أن ابتعد سيرا عن حطامها وفعل إشارة استغاثة للطوارئ.

وأكد موقع أكسيوس، أنه تم نشر القوات الخاصة الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية يوم الجمعة ومرة ​​أخرى السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ عن ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

وأكد أكسيوس، أن القوات الأمريكية نجحت في إنقاذ ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

وأضاف أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن العملية نفذتها وحدة كوماندوز المتخصصة، مع غطاء جوي كثيف، مؤكدا أن كافة القوات غادرت إيران الآن.