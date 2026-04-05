أكد موقع أكسيوس، اليوم الأحد، أنه تم نشر القوات الخاصة الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية يوم الجمعة ومرة ​​أخرى السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ عن ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

وأكد أكسيوس، أن القوات الأمريكية نجحت في إنقاذ ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

وأضاف أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن العملية نفذتها وحدة كوماندوز المتخصصة، مع غطاء جوي كثيف، مؤكدا أن كافة القوات غادرت إيران الآن.

يذكر أن مصدر عسكري قد قال لوكالة أنباء "تسنيم"، إن القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان الأمل بالعثور عليه.

أضاف المصدر العسكري، أنه بعد أن يئس الأمريكيون من إنقاذ طيار المقاتلة التي أسقطتها القوات المسلحة الإيرانية قبل يومين، يسعون الآن إلى قصفه وقتله في الأماكن التي من المحتمل أن يكون موجودا فيها.

وأشار إلى عدة طائرات مقاتلة أمريكية قامت مساء السبت بقصف بعض المناطق في مدينة كهكيلويه بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد لاعتقادهم أن طيارهم موجود في المنطقة.

وأضاف المصدر العسكري، أنهم يشعرون بخيبة أمل لعدم العثور على الطيار الثاني ولهذا السبب يريدون قتله بقصف عدة نقاط.