أكد الحرس الثوري الإيراني أن إيران تواصل تبني سياسة تقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون البناء مع الدول الأخرى.

وأوضح أن الشعب الإيراني يحرص بشكل دائم على ترسيخ هذه المبادئ في علاقاته مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن النهج الإيراني يعتمد على تعزيز التعاون الإقليمي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الإيرانية تجاه المياه الإقليمية تقوم على مفهوم الأمن الجماعي، مع التأكيد على احترام وحدة أراضي الدول.

وأضاف أن السياسات التي تتبعها واشنطن وإسرائيل في سياق الحرب أدت إلى إدخال الدول المطلة على المياه الإقليمية في صراعات.