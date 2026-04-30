المحافظات - مراسلو مصراوي:

تشهد محافظات الجمهورية تكثيفاً في أعمال حصاد وتوريد محصول القمح لموسم 2025 / 2026، حيث أظهرت المؤشرات الرقمية ارتفاعاً ملحوظاً في الكميات الموردة للصوامع والشون، وسط متابعة ميدانية من المحافظين لتذليل عقبات الاستلام وصرف مستحقات المزارعين.

طفرة توريد في الوادي الجديد

سجلت محافظة الوادي الجديد توريد 183 ألفًا و631 طنًا و905 كيلو جرامات من القمح حتى اليوم الخميس. وأوضح الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن الكميات الموردة توزعت بين 56 ألف طن داخل المحافظة و136 ألف طن خارجها.

وأشار المرسي إلى حصاد 111 ألفًا و700 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 412 ألف فدان، مؤكداً تصدر صومعة العوينات جهات الاستلام بنحو 28.5 ألف طن.

متابعة صوامع بني سويف

وفي بني سويف، تفقد المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز مجمع مطاحن وصوامع قطاع بني سويف، لمتابعة انتظام استلام المحصول بصومعة "بوهلر" التي تبلغ سعتها التخزينية 30 ألف طن.

ووجه المحافظ لجان الفرز، التي تضم ممثلين عن التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، بضرورة الدقة في تحديد درجات النقاء، مشدداً على سرعة صرف مستحقات الموردين وفق السعر الحكومي البالغ 2500 جنيه للأردب (زنة 150 كجم).

انطلاق الحصاد بالقليوبية

وشهدت محافظة القليوبية بدء موسم الحصاد رسمياً، حيث تفقد المحافظ الدكتور حسام عبد الفتاح أحد الحقول بمدينة قها.

وأكد المحافظ خلال لقائه بالمزارعين أن أجهزة المحافظة تعمل على توفير الدعم اللازم عبر الجمعيات الزراعية وتسهيل إجراءات التوريد، مشيراً إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

انتظام التوريد في كفر الشيخ

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، عن استقبال 28 ألفًا و624 طنًا و222 كيلو جرامًا من القمح منذ فتح باب التوريد.

وتجري عمليات الاستلام عبر 25 موقعاً تابعة للجهات المسوقة، بمتابعة من غرفة عمليات مركزية بمديرية التموين لضمان حل أي مشكلات تواجه الموردين، مع الالتزام بصرف المستحقات المالية خلال الفترة الزمنية التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.