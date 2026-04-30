محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه

كشف المحامي مصطفى مجدي، محامي الدكتور ضياء العوضي، عن تشريح جثمان العوضي، وإجراء الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي المختص.

وقال مصطفى مجدي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن النائب العام أمر بإعادة تشريح جثمان ضياء العوضي، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعرضه على مصلحة الطب الشرعي في مصر.

وأكد استخراج الجثمان وفقًا للضوابط المقررة، وإجراء الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي المختص، ثم إعادة دفنه مرة أخرى عقب الانتهاء من أعمال الفحص.

بحسب المحامي، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار كشف ملابسات الوفاة وصولًا إلى الحقيقة كاملة، مشددًا على الثقة التامة في مؤسسات الدولة المصرية والنيابة العامة في إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدالة.

دفن ضياء العوضي

وأتمت أسرة الدكتور ضياء العوضي، الجمعة الماضية، مراسم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، وذلك عقب وصوله من دولة الإمارات العربية المتحدة وحسم الجدل الرسمي حول أسباب وفاته.

وشيع العشرات من الأهالي والأقارب جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر "شلبي العوضي"، عقب أداء صلاة الجنازة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

محطات في حياة "طبيب نظام الطيبات"

يُذكر أن الراحل كان يعمل محاضراً سابقاً بكلية الطب بجامعة عين شمس، واكتسب شهرة واسعة ومثيرة للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ترويجه لنظام غذائي عُرف بـ "نظام الطيبات" أو "الطيران"، وهو ما أثار انقساماً كبيراً في الأوساط الطبية انتهى بقرار شطب اسمه من نقابة الأطباء.

وكان الدكتور ضياء سافر إلى الإمارات مؤخراً قبل أن تنقطع أخباره لأيام، لتنتهي رحلته اليوم بمواراة جثمانه الثرى بين أهله وذويه في مسقط رأسه بالشرقية، تاركاً وراءه حالة من النقاش الواسع حول آرائه الطبية ومسيرته التي انتهت بهدوء في الغربة.

