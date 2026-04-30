يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر العودة إلى استراتيجيته المفضلة في وسم المعالم الاستراتيجية باسمه الشخصي، حيث اختار هذه المرة "مضيق هرمز" الذي يُمثّل حجر الزاوية في المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران، وقام بنشر خريطة للممر المائي العالمي تُظهر فيها تسمية "مضيق ترامب" بدلا من المُسمى الأصلي في إشارة تحمل أبعادا سياسية تتجاوز مجرد إعادة التسمية إلى محاولة فرض واقع جديد على طاولة الحوار المتأزمة.

تصعيد رقمي وتسمية جديدة لمضيق هرمز

لم يكن ترامب هو صاحب المنشور الأصلي المتعلق بتسمية المضيق على منصة "تروث سوشيال"، لكنه قام بإعادة نشره من حساب داعم له يحمل اسم "نساء من أجل ترامب" (Women for Trump)، في خطوة تعكس تبنيه الكامل لهذا الطرح التصعيدي.

وتزامن هذا المنشور مع تهديدات شديدة اللهجة وجهها ترامب لطهران، حيث نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره حاملا بندقية مع عبارة تؤكد انتهاء "سياسة الليونة"، محذّرا القيادة الإيرانية من عواقب التأخر في اتخاذ قرارات ذكية بشأن التوقيع على اتفاقية غير نووية جديدة.

جمود المفاوضات والرهان على أوراق القوة

تأتي هذه التطورات الميدانية والسياسية بعد قرار ترامب "المفاجئ" بإلغاء رحلة المفاوضين الأمريكيين التي كانت مقررة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد الأسبوع الماضي، حيث شدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن تملك كافة أوراق الضغط في هذه المواجهة، مؤكدا أن على إيران المبادرة بالقدوم إلى الولايات المتحدة إذا كانت لديها رغبة حقيقية في الحوار.

وكان الجانب الإيراني قد قدّم مقترحا يقضي بإعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار عن الموانئ وإنهاء الحرب مع تأجيل الملف النووي وهو العرض الذي قُوبل برفض أمريكي بانتظار تقديم البيت الأبيض لعرض مضاد يتماشى مع سياسته المتشددة.

اضطراب أسواق الطاقة وانسحاب إماراتي مفاجئ

انعكس الجمود السياسي الراهن بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا قفز معه خام برنت إلى حاجز 114 دولارا للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 102 دولارا.

وزاد من تعقيد المشهد إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة انسحابها من منظمة "أوبك"، مما أثار مخاوف جدية بشأن استقرار الإمدادات العالمية، في وقت تواجه فيه الممرات المائية تهديدات متزايدة بالإغلاق نتيجة المواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران حول أمن الملاحة والملف النووي.

امتداد لنهج ترامب في تغيير المسميات

تندرج هذه الخطوات ضمن سلسلة من المواقف غير التقليدية التي ميزت مسيرة دونالد ترامب السياسية، حيث عُرف بميوله لإعادة تسمية معالم ومؤسسات بارزة بأسماء تعكس رؤيته القومية أو هويته الشخصية.

وشملت هذه المحاولات في وقت سابق مقترحا لتغيير اسم "خليج المكسيك" ليُصبح "خليج أمريكا" بالإضافة إلى وسم عدد من المؤسسات الثقافية والتعليمية في واشنطن باسمه الشخصي، وهو أسلوب يمزج فيه الرئيس الأمريكي بوضوح بين الجدية السياسية والفكاهة لإيصال رسائل معينة لخصومه.

جذور التسمية المثيرة للجدل في ميامي

لم تكن تسمية "مضيق ترامب" وليدة اللحظة بل تعود جذورها إلى شهر مارس الماضي، حينما كانت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران في ذروتها، حيث أثار ترامب ضجة واسعة أثناء حديثه في منتدى اقتصادي بمدينة ميامي باستخدامه هذا المصطلح لوصف مضيق هرمز.

ورغم أن دونالد ترامب سارع حينها إلى تصحيح نفسه بابتسامة ساخر مدّعيا أن الذكر جاء عن طريق الخطأ، إلا أن تكرار الأمر اليوم يعكس "اهتماما خاصا" لدى الرئيس الأمريكي بهذا الممر المائي الاستراتيجي وتحويله إلى جزء من الصراع الرمزي مع الإدارة الإيرانية.