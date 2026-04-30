اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن أي محاولة لفرض قيود أو حصار بحري على بلاده، تُعد "عملا عدائيا خطيرا" تتعارض بشكل صارخ مع القوانين الدولية ومحكوما عليها بالفشل المسبق.

بزشكيان يُهاجم الحصار البحري الأمريكي

أكد بزشكيان، اليوم الخميس، أن العدو قام بتغيير نهجه التقليدي لينتقل إلى مرحلة جديدة تعتمد على فرض الضغوط الاقتصادية المكثفة وتشديد الحصار البحري على الحكومة والشعب الإيراني، في محاولة لانتزاع تنازلات سياسية عبر بوابة التجارة والملاحة، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.

السيادة على المياه الإقليمية ومضيق هرمز

شدد الرئيس الإيراني على أن المياه الإقليمية ليست مجالا لفرض الإملاءات الأحادية من قبل القوى الكبرى، بل هي جزء أصيل من النظام الدولي الذي يجب أن يقوم أمنه على التعاون المشترك، مشيرا إلى أن مضيق هرمز يُمثّل "جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية الإيرانية" ورمزا لصمود الشعب أمام قوى الاستعمار بصورتيها القديمة والحديثة.

كما جدد بزشكيان، التزام طهران بصفتها حارسة لأمن المنطقة وحماية حرية الملاحة لجميع الدول باستثناء القوى التي تتبنى نهجا مُعاديا.

الوجود الأجنبي وتداعيات زعزعة الاستقرار

حذّر الرئيس بزشكيان، من أن الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة لا يساهم في تعزيز الأمن الإقليمي بل يؤدي مباشرة إلى زيادة حدة التوتر وزعزعة استقرار المياه الإقليمية التي تتطلب تكاتفا بين دول المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

واختتم مسعود بزشكيان، تصريحاته بالتأكيد على أن محاولات خنق إيران بحريا "لن تنجح في تغيير ثوابت الدولة"، معتبرا أن الأمن الحقيقي ينبع من احترام سيادة الدول على مياهها وممراتها الاستراتيجية.

من جهة أخرى، أكد محسن رضائي، المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن طهران "لن تتسامح" مع أي تمديد للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، مشددا في مقابلة تلفزيونية بثتها وسائل إعلام رسمية على أن استمرار هذا الحصار سيواجه "بردا إيرانيا حاسما".