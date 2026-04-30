إسرائيل تعتقل 175 ناشطًا من أسطول الصمود قبالة كريت

كتب : وكالات

11:12 ص 30/04/2026

إسرائيل تعتقل 175 ناشطًا من أسطول الصمود قبالة كري

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الخميس، بأن القوات الإسرائيلية قامت باعتقال نحو 175 ناشطاً كانوا على متن أكثر من 20 سفينة ضمن أسطول يحمل مساعدات وكان في طريقه إلى قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هؤلاء النشطاء، الذين كانوا على متن القوارب، يتم نقلهم حالياً إلى إسرائيل بصورة سلمية.
وكان منظمو هذا الأسطول، الذي يضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، قد أعلنوا أن تحركهم يهدف إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وإيصال المساعدات إليه. كما ذكروا في وقت سابق أن سفناً عسكرية إسرائيلية قامت بمحاصرة قواربهم أثناء وجودها قبالة سواحل جزيرة كريت في اليونان.
في المقابل، تواصل إسرائيل نفيها فرض حصار على قطاع غزة، مؤكدة أنها تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من النشطاء بشأن هذه التطورات.

