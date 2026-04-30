إعلان

مستشار المرشد الإيراني: لن نتسامح مع تمديد الحصار الأمريكي.. ومجتبى خامنئي بصحة جيدة

كتب : مصطفى الشاعر

11:00 ص 30/04/2026

محسن رضائي المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محسن رضائي، المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن طهران "لن تتسامح" مع أي تمديد للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، مشددا في مقابلة تلفزيونية بثتها وسائل إعلام رسمية على أن استمرار هذا الحصار سيواجه "بردا إيرانيا حاسما".

تحذير إيراني من استمرار الحصار البحري

اعتبر رضائي، اليوم الخميس، أن الحصار فشل جوهريا في تحقيق أهدافه، وأن واشنطن لم تتمكن من فرضه فعليا، نظرا لاتساع مساحة المحيط الهندي التي تُتيح للسفن الإيرانية المرور والالتفاف بسهولة كما حدث في مرات سابقة، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.

تفنيد الشائعات حول وضع المرشد الجديد

وفي أول تصريح رسمي، يتناول الغياب الطويل للمرشد الإيراني الجديد، دعا رضائي الجمهور إلى عدم الالتفات للشائعات المتداولة حول وضع مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ إعلان توليه المنصب قبل أكثر من 6 أسابيع.
وأوضح المستشار العسكري الإيراني، أن المرشد يتمتع بـ"صحة جيدة وطاقة عالية" ويُدير شؤون البلاد بفاعلية وذلك في محاولة لتهدئة التكهنات المتزايدة حول غيابه عن المشهد السياسي منذ لحظة تنصيبه.

شكوك أمريكية في نفوذ خامنئي

تأتي تصريحات رضائي، في وقت أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تمتلك مؤشرات تدل على أن "خامنئي لا يزال على قيد الحياة"، لكنه أثار تساؤلات جدية حول مدى المصداقية والنفوذ التي يتمتع بها المرشد الجديد داخل أروقة الحكم في إيران.
وتتزامن هذه التطورات مع دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيار تمديد الحصار على الموانئ الإيرانية كوسيلة لزيادة الضغط على النظام في طهران.
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر تعليمات واضحة لمساعديه بالاستعداد لحصار بحري مُمتد وطول ضد إيران في محاولة "عالية المخاطر" لانتزاع تنازلات نووية ترفضها طهران تاريخيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا مضيق هرمز اتفاق وقف إطلاق النار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

