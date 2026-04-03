قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الطاقة والاقتصاد، إن مصر اتخذت خطوات سريعة لتنويع مصادر استيراد النفط في ظل الاضطرابات العالمية التي أثرت على إمدادات الطاقة، مشيرة إلى أن القاهرة اتجهت إلى ليبيا لتأمين احتياجاتها من الخام بعد التغيرات التي شهدتها الأسواق التقليدية.

وأوضحت أن مصر كانت تستورد نحو مليون برميل من الكويت وقرابة مليوني برميل من المملكة العربية السعودية، إلا أن الظروف الدولية دفعت بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مثل إعلان القوة القاهرة أو البحث عن بدائل تصديرية، وهو ما دفع مصر إلى تنويع شركائها التجاريين لضمان استمرار تدفق الإمدادات البترولية للسوق المحلية.

وأضافت أن تأمين الطاقة يمثل أولوية حيوية، خاصة في ظل حجم الاستهلاك المحلي الكبير الذي يصل إلى نحو 12 مليون طن من السولار سنويًا و6.7 مليون طن من البنزين، ما يتطلب استراتيجيات مرنة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى أن الدولة تسير بالتوازي في مسار التوسع في الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، حيث بلغت القدرة المركبة نحو 9.1 جيجاوات، تشمل 3.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية وقرابة 3 جيجاوات من طاقة الرياح، مؤكدة أن هذا التوجه يعزز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية في ظل "حروب الطاقة".

وشددت على أن جهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الاستدامة، مشيرة إلى أن نجاح هذه السياسات يتطلب تعاونًا بين الحكومة والمواطنين لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات فترات الذروة، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك.