واشنطن (د ب أ)

تمكنت سفينة حاويات ترفع العلم الفرنسي، إلى جانب ناقلة مملوكة لليابان اليوم الجمعة، من عبور مضيق هرمز، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرج"، ومصدرين مطلعين، أن سفينة الحاويات "سي إم إيه سي جي إم كريبي" غادرت المضيق اليوم الجمعة.

وتعد هذه أول سفينة من دول غرب أوروبا تعبر المضيق منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من شهر.

من جانبها، أكدت شركة "ميتسوي أو إس كيه لاينز" اليابانية أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال، التي تمتلك الشركة حصة فيها، عبرت المضيق أيضاً، وذلك في واقعة مماثلة.

ومنذ الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي على إيران، توقفت حركة المرور في مضيق هرمز بشكل فعلي ، ولم يتمكن من عبوره سوى عدد قليل جداً من السفن، كانت غالبيتها تتبع دولا صديقة لطهران، في نظام جديد يقضي بموافقة إيران المسبقة على العبور عبر الممر البحري الملاصق لسواحلها.

ويمثل عبور السفينتين الفرنسية واليابانية نقلة نوعية على ما يبدو، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك نتاج جهود دبلوماسية حكومية، أم تفاهمات مؤقتة أجرتها الشركات ووسطاؤها.

وتجدر الإشارة إلى أن باريس وطوكيو كانتا قد دعتا إلى وقف إطلاق النار مطلع الأسبوع، كما شدد الرئيس إيمانويل ماكرون مرارا على ضرورة إعادة فتح المضيق، لكنه أكد أن ذلك لن يتأتى إلا بعد توقف القصف.