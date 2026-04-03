10 انفجارات في خوزستان وهجوم إسرائيلي واسع على إيران ولبنان

كتب : عبدالله محمود

08:51 م 03/04/2026

هجوم إسرائيلي واسع على إيران ولبنان

أعلن مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية، اليوم الجمعة، وقوع 10 انفجارات في جزيرة مينو بمدينة خرمشهر جنوب غربي البلاد، وذلك إثر هجوم أمريكي إسرائيلي.

وفي الوقت ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنه هجوما واسع النطاق على إيران ولبنان.
وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه بالإضافة إلى الضربات في بيروت، بدأ تنفيذ موجة واسعة من الضربات التي تستهدف البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران.

أمريكا وإسرائيل تضعان أهداف جديدة داخل إيران

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن المرحلة التالية في العملية العسكرية على إيران هي إلحاق الضرر بالاقتصاد الإيراني.
وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن إسرائيل والولايات المتحدة أعدت قائمة بالأهداف الجديد، ولكن لم تحصل بعد على الموافقة.

