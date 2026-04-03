زعم الحرس الثوري الإيراني، صباح الجمعة، باستهداف مكان التجمع السري لمهندسي الطيران وطياري المقاتلات الأمريكية خارج إحدى قواعد الولايات المتحدة في الإمارات بصواريخ باليستية دقيقة.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له الجمعة: "في هذه العملية، استُهدفت مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" التابعة للولايات المتحدة في شمال المحيط الهندي بأربع صواريخ كروز قدر 380".

الوعد الصادق 4

وتابع الحرس الثوري في بيانه: "استمرت البحرية التابعة للحرس الثوري منذ فجر اليوم في موجة العمليات رقم 91 من عملية "الوعد الصادق 4"، حيث تم توجيه ضربات قوية بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز قدر وطائرات مسيرة انتحارية ضد الأهداف العسكرية والبنية التحتية التابعة لأمريكا وإسرائيل في المنطقة".

وأضاف البيان: "في فوج المرحلة الثانية من هذه العملية الاستخبارية والهجومية، تم استهداف المخبأ السري لمهندسي الطيران وطياري المقاتلات الأمريكيين خارج أحد قواعده في الإمارات ،باستخدام صواريخ باليستية دقيقة، وأظهرت التقارير الميدانية وكثافة تحركات سيارات الإسعاف وجود عدد كبير من القتلى والجرحى".

وأضاف الحرس الثوري في بيانه: "وفي المرحلة التالية، شُنت هجمات عنيفة ضد وحدة الطائرات المسيرة 'MQ1' الأمريكية في قاعدة "علي السالم الإماراتية".