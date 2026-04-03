إثر غارة أمريكية مباغتة.. صور تكشف حجم الدمار في جسر "B1" الإيراني

كتب : مصطفى الشاعر

12:19 م 03/04/2026

استهدف جسرا حيويا في إيران

كشفت صور متداولة حجم الدمار الهائل الذي خلفه هجوم جوي استهدف جسرا حيويا في إيران، مما أدى إلى انقسامه لنصفين وسقوط عشرات الضحايا، في اعتداء اتهمت طهران كلا من "الولايات المتحدة وإسرائيل" بالوقوف وراءه.

ضحايا وسط احتفالات "يوم الطبيعة"

بحسب وسائل إعلام إيرانية، أسفر الهجوم عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 95 آخرين بجروح متفاوتة.

وأفادت وكالة أنباء "فارس"، بأن الموقع كان يكتظ بالعائلات التي تجمعت للاحتفال بـ "يوم الطبيعة"، وهو التقليد الذي يُحييه الإيرانيون في نهاية عطلة رأس السنة الفارسية "النوروز" عبر التنزه في المناطق المفتوحة وضفاف الأنهار.

ترامب يتوعد: "هناك الكثير سيتبع ذلك"

من جانبه، أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتيل التوتر بمشاركته صورة للضربة الجوية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مُعلّقا بعبارة تهديدية مفادها أن "هناك الكثير سيتبع ذلك"، في إشارة واضحة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد أهداف إيرانية.

إدانات لاستهداف "المنشآت المدنية"

أدانت طهران بشدة استهداف البنية التحتية المدنية، حيث صرح الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات المسؤولة عن الجسر، بأن المنشأة المستهدفة "ليس لها أي استخدامات عسكرية على الإطلاق"، مشددا على أن الهجوم طال مرفقا خدميا عاما في توقيت كان يعج بالمدنيين العزل.


تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

