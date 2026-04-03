أعلن الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن تهنئته لفريق مشروع التخرج «Gen Data - Integrated Genetic Data Storage and Management System For Cancer Research»، بعد فوزه وقبوله ضمن برنامج Graduation Support Program (GSP) – ITAC التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب الجامعة في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم القطاع الصحي، وتدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤسسة تحرص على دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى تطبيقات عملية ذات تأثير مجتمعي، خاصة في المجالات الحيوية مثل الرعاية الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فوز المشروع ضمن برنامج تنافسي يعكس جودة العملية التعليمية، ويبرز قدرة الطلاب على المنافسة في المحافل المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تمهد لتحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة أو تطبيقات تخدم الاقتصاد الوطني.

كما أشاد الدكتور محمد عبدالله، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وأعضاء هيئة التدريس، بالمستوى العلمي المتميز الذي قدمه فريق المشروع.

ويأتي المشروع في إطار برنامج GSP – ITAC، الذي يهدف إلى دعم وتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات قابلة للتطبيق، حيث يقدم «Gen Data» نظامًا ذكيًا متكاملًا يربط بين المستشفيات ومعامل التحاليل الجينية والمرضى والباحثين، معتمدًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجينية، بما يدعم اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وسرعة في أبحاث السرطان.

ويتميز المشروع بتوفير لوحات تحكم متطورة للأطباء لمتابعة الحالات وتحليلها، إلى جانب تطبيق مخصص للمرضى لمتابعة حالتهم الصحية، ونظام لإدارة الأدوية، فضلًا عن ميزة مبتكرة لربط المرضى بمتبرعي الدم بشكل آمن. كما يتضمن لوحة خاصة للباحثين تتيح تحليل بيانات جينية مجهولة الهوية واستخلاص مؤشرات تدعم تطوير العلاجات.

وينفذ المشروع تحت إشراف الدكتور محمد عبدالله، عميد الكلية، والدكتور أسامة فاروق، رئيس قسم نظم المعلومات، بمشاركة فريق طلابي متميز نجح في تقديم نموذج يجمع بين الابتكار والتطبيق العملي لخدمة القطاع الصحي.

ويعكس هذا الفوز المكانة المتقدمة التي تحظى بها جامعة قناة السويس في دعم الابتكار، وسعيها لتخريج كوادر قادرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، في مواجهة التحديات الصحية وتعزيز جودة الحياة.