أطلقت محافظة الوادي الجديد منظومة التكويد والترقيم الشاملة للأشجار المزروعة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، في خطوة تستهدف حماية الغطاء الأخضر وتعزيز استدامته داخل مركز الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ حنان مجدي بمتابعة المشروعات البيئية والخدمية ميدانيًا.

قاعدة بيانات دقيقة

وقالت المحافظة، في بيان، لها اليوم الجمعة، إن أعمال التكويد والترقيم بدأت عبر تنسيق مشترك بين إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لـمركز الخارجة وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة، حيث باشرت الفرق الميدانية تركيب لوحات معدنية مرقمة على الأشجار، بما يتيح حصرها وتوثيق بياناتها وإنشاء قاعدة معلومات دقيقة تخدم مبادرة 100 مليون شجرة في الوادي الجديد.

وأكد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن التكويد والترقيم يستهدف حصر الأشجار وتسجيل حالتها الصحية أولًا بأول، للحفاظ على ما جرى زراعته ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، مشيرًا إلى أن العمل يتواصل في أحياء وميادين مركز الخارجة بمتابعة مكثفة بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المبادرة الرئاسية التي انطلقت على مستوى الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة خلال الفترة من 2022 إلى 2029، مستهدفة نحو 9900 موقع على مساحة تقارب 6600 فدان، فيما أشارت بيانات رسمية إلى زراعة نحو 2.5 مليون شجرة حتى يونيو 2024.