بريطانيا تعلن نشر منظومة دفاع جوي في الكويت بعد هجوم على مصفاة نفط

كتب : وكالات

01:12 م 03/04/2026

منظومة دفاع جوي

أعلنت الحكومة البريطانية عزمها نشر منظومة دفاع جوي في دولة الكويت، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المصالح البريطانية والكويتية في منطقة الخليج، في ظل تصاعد التوترات الأمنية.

وقال متحدث باسم الحكومة إن هذا القرار يأتي في إطار دعم أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن المنظومة الدفاعية ستسهم في مواجهة التهديدات الجوية المحتملة.

وفي السياق ذاته، ندد رئيس الوزراء البريطاني بالهجوم الذي استهدف مصفاة نفط في الكويت باستخدام طائرات مسيّرة، واصفًا إياه بأنه تصرف "متهور".

وأكد رئيس الوزراء دعم بلاده الكامل لدولة الكويت، وكذلك لحلفائها في منطقة الخليج، في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

