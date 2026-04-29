بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، استجوابه في محاكمته بتهم الفساد أمام المحكمة الجزئية في تل أبيب.

ورغم رفض المحكمة طلبه تأجيل بدء الجلسة لمدة ثلاث ساعات، سمحت لنتنياهو بمغادرة القاعة مؤقتًا للتوجه إلى مقر قيادة الجيش في "الكريا"، لإجراء مكالمة عاجلة تتعلق بالأمن، والمقررة عند الساعة 10:30 صباحًا، دون تحديد مدة زمنية لها، على أن يعود بعدها لاستكمال جلسة الاستجواب.

وفي سياق متصل، كان محامي نتنياهو أميت حداد، قد طلب من المحكمة تقليص مدة شهادة رئيس الوزراء بثلاث ساعات، مبررًا ذلك بـ"جدول زمني أمني"، غير أن القاضي رفض الطلب، مؤكدة أن المواد المقدمة لا تتضمن مبررات كافية لتأجيل الجلسة من الساعة 9:30 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.

وكانت جلسة أمس قد شهدت استئناف استجواب نتنياهو لأول مرة منذ أكثر من شهرين، بعد توقف الإجراءات على خلفية التصعيد العسكري المرتبط بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تجدد القتال مع حزب الله.