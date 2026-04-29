انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية تعاملات الأربعاء 29-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4603 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5918 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6905 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7891 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 245410 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 394550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02% إلى نحو 4595 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.