إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

09:35 ص 29/04/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية تعاملات الأربعاء 29-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4603 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5918 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6905 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7891 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 245410 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 394550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02% إلى نحو 4595 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على الغذاء والطاقة.. ما حجم الضرر العالمي لإغلاق مضيق هرمز؟
شئون عربية و دولية

على الغذاء والطاقة.. ما حجم الضرر العالمي لإغلاق مضيق هرمز؟
ضوابط استخراج وتجديد البطاقة الصحية لمستفيدي التأمين الصحي
أخبار مصر

ضوابط استخراج وتجديد البطاقة الصحية لمستفيدي التأمين الصحي
يامال وصلاح ومبابي.. القلق يسيطر على النجوم قبل كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

يامال وصلاح ومبابي.. القلق يسيطر على النجوم قبل كأس العالم 2026
بدءًا من الجمعة.. تحويلات مرورية بطريق مصر أسوان لرفع كمر القطار الكهربائي
حوادث وقضايا

بدءًا من الجمعة.. تحويلات مرورية بطريق مصر أسوان لرفع كمر القطار الكهربائي
ضوابط استخراج وتجديد البطاقة الصحية لمستفيدي التأمين الصحي
أخبار مصر

ضوابط استخراج وتجديد البطاقة الصحية لمستفيدي التأمين الصحي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ بالانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"