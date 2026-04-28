هل يجوز لمن رزقه الله ببنات فقط أن يكتب لهن كل الميراث في حياته؟.. سؤال تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح عثمان أن الشريعة الإسلامية كفلت الحقوق في الميراث بشكل كامل، ولا يجوز حرمان أي وارث من حقه.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن من حق الأب أن يؤمّن مستقبل بناته، ولا مانع من أن يهب لهن شيئًا في حياته، مثل منزل أو مال، خاصة إذا كان يخشى تعرضهن للضرر من بعض الأقارب.

وأكد أن هذه الهبة يجب أن تكون في إطار العدل، وألا يقصد بها التحايل على أحكام الميراث أو حرمان باقي الورثة من حقوقهم التي أقرها الشرع.

وختم أمين الفتوى، مؤكداً أن كتابة كل المال لشخص واحد وحرمان باقي الورثة لا يجوز شرعًا، مشدداً على ضرورة الالتزام بأحكام الميراث كما وردت دون تجاوز.

