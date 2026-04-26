واشنطن (د ب أ)

وصفت المتحدثة باسم الحكومة الأمريكية، كارولين ليفيت، اليوم الأحد، الهجوم الذي وقع خلال عشاء في واشنطن بأنه محاولة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في حكومته.

وقالت ليفيت عبر منصة إكس إن حفل العشاء الذي أقيم السبت "تعرض لهجوم من شخص مجنون ومنحرف سعى لاغتيال الرئيس وقتل أكبر عدد ممكن من كبار مسؤولي إدارة ترامب".

وأوضحت ليفيت، التي كانت تجلس أيضا في منصة كبار الشخصيات، أنه جرى نقلها إلى مكان آمن مع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لقد كان الرئيس ترامب شجاعا حقا، ولكن كما قال ليلة أمس، يجب أن ينتهي هذا العنف السياسي".

من جانبه، صرح المدعي العام تود بلانش، في وقت سابق، بأن دافع المشتبه به لا يزال قيد التحقيق.

وأشار بلانش إلى أنه بناءً على النتائج الأولية، يفترض المحققون أن المسلح المزعوم كان يستهدف أعضاء في إدارة ترامب.

وكان رجل مدجج بالسلاح قد اقتحم نقطة تفتيش أمنية خلال حفل عشاء مع صحافة العاصمة مساء السبت، قبل أن تسيطر عليه قوات الأمن.

وقد جرى إطلاق نار خلال الحادثة، فيما قام الحراس الشخصيون بنقل الرئيس إلى مكان آمن.

