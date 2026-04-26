إعلان

الحرس الثوري يستولي على 15 صاروخا أمريكيا وعشرات المسيّرات

كتب : وكالات

10:29 م 26/04/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم اكتشاف أكثر من 15 صاروخا أمريكيا ثقيلاً وتحييدها من قبل وحدات متخصصة تابعة له في محافظة هرمزجان.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان نقله موقع شهرران نيوز الإيراني، أنه تم العثور على هذه الصواريخ، بما في ذلك قنابل من طراز GBU وBLU ونماذج متطورة أخرى، مشيرا إلى أنه تم تسليمها سليمة إلى القوات الفنية نتيجة عطل في آلية التفجير.

وأضاف الحرس الثوري، أنه بعد تحييد هذه الأجهزة بنجاح، جرى نقل الصواريخ المكتشفة إلى وحدات بحثية لإجراء فحوصات متخصصة ودراسات فنية.

وأشار الحرس الثوري، إلى أنه منذ بدء القتال تمكنت قوات الحرس الثوري من اكتشاف أكثر من 60 صاروخاً وطائرة مسيرة، تم تحييدها أو تدميرها في مناطق متفرقة من المحافظة، فيما تم تحويل بعض هذه المعدات إلى مراكز متخصصة لإجراء التحليل الفني.

ولفت الحرس الثوري إلى أن من بين المعدات التي تم اكتشافها صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ كروز وطائرات مسيرة متطورة، بما في ذلك طرازات "هاربون" و"لوكاس" و"إم كيو-9" و"هيرميس".

وأكد الحرس الثوري، أن عمليات تحييد هذه المعدات نجحت في جميع المناطق المستهدفة داخل محافظة هرمزجان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
زووم

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
أخبار مصر

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
حوادث وقضايا

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
رياضة محلية

متحدث الوزراء يكشف أسباب عودة مواعيد الغلق لطبيعتها.. وهذا موقف العمل عن
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟