أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم اكتشاف أكثر من 15 صاروخا أمريكيا ثقيلاً وتحييدها من قبل وحدات متخصصة تابعة له في محافظة هرمزجان.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان نقله موقع شهرران نيوز الإيراني، أنه تم العثور على هذه الصواريخ، بما في ذلك قنابل من طراز GBU وBLU ونماذج متطورة أخرى، مشيرا إلى أنه تم تسليمها سليمة إلى القوات الفنية نتيجة عطل في آلية التفجير.

وأضاف الحرس الثوري، أنه بعد تحييد هذه الأجهزة بنجاح، جرى نقل الصواريخ المكتشفة إلى وحدات بحثية لإجراء فحوصات متخصصة ودراسات فنية.

وأشار الحرس الثوري، إلى أنه منذ بدء القتال تمكنت قوات الحرس الثوري من اكتشاف أكثر من 60 صاروخاً وطائرة مسيرة، تم تحييدها أو تدميرها في مناطق متفرقة من المحافظة، فيما تم تحويل بعض هذه المعدات إلى مراكز متخصصة لإجراء التحليل الفني.

ولفت الحرس الثوري إلى أن من بين المعدات التي تم اكتشافها صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ كروز وطائرات مسيرة متطورة، بما في ذلك طرازات "هاربون" و"لوكاس" و"إم كيو-9" و"هيرميس".

وأكد الحرس الثوري، أن عمليات تحييد هذه المعدات نجحت في جميع المناطق المستهدفة داخل محافظة هرمزجان.