وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لجندي في الجيش الأمريكي يدعى جانون كين فان دايك، بتهم تشمل الاستخدام غير القانوني لمعلومات حكومية سرية لتحقيق مكاسب شخصية، وسرقة معلومات حكومية غير عامة، والاحتيال في السلع، والاحتيال عبر الإنترنت، وإجراء معاملات مالية غير قانونية.

ووفقاً للاتهامات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، تنبع القضية من مخطط مزعوم استخدم فيه فان دايك معلومات سرية حساسة للمراهنة عبر منصة المرهنات "بوليماركت"، وهي سوق للتنبؤ محققا أرباحا تزيد عن 400 ألف دولار.

وبحسب لائحة الاتهام، شارك فان دايك في التخطيط والتنفيذ لعملية عسكرية أمريكية تهدف إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتي تحمل اسم "عملية العزم المطلق"، واستغل اطلاعه على معلومات سرية تتعلق بتوقيت العملية لتحقيق مكاسب مالية شخصية.

ومن المقرر أن يمثل فان دايك أمام قاضي الصلح الأمريكي بريان س. مايرز في المنطقة الشرقية من ولاية كارولينا الشمالية، على أن تحال القضية لاحقاً إلى القاضية مارجريت م. جارنيت في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

وقال القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش إن أفراد الجيش الموثوق بهم في التعامل مع المعلومات السرية ملزمون باستخدامها فقط لإنجاح المهام، وليس لتحقيق مكاسب شخصية، مضيفاً أن القوانين الفيدرالية الخاصة بحماية الأمن القومي تنطبق على جميع الحالات المتعلقة بأسواق التنبؤ الحديثة.

من جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن القضية تؤكد أنه لا أحد فوق القانون، وأن المكتب سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أسرار الأمن القومي، محذرا من أن أي شخص يستغل الوصول إلى المعلومات السرية لتحقيق مكاسب شخصية سيحاسب.