قال حزب الله اللبناني، إن السلطة في لبنان تقف صامتة عاجزة عن القيام بواجبها، وإسرائيل تنسف البيوت وتحرق الأخضر واليابس، مؤكدًا أن استمرار تل أبيب في خرق وقف إطلاق النار والاعتداءات سيقابل بالرد والمقاومة.

وأضاف حزب الله في بيان اليوم الأحد "لن ننتظر أو نراهن على دبلوماسية خائبة أثبتت فشلها ولا على سلطة متخاذلة عن حماية وطنها".

وحذر حزب الله من محاولة توريط السلطة اللبنانية باتفاق ثنائي بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وواشنطن لم يكن للبنان رأي أو موقف منه.

وأشار الحزب، إلى أنه اطلع على حديث نتنياهو عن أن "حزب الله هو من يقوّض وقف إطلاق النار"، وأن للعدو حقًا في "حرية العمل" في لبنان "وفقاً للاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان".

حزب الله يدين تصريحات نتنياهو

وأوضح حزب الله، أنه يدين كلام نتنياهو ويحذر بشدة من خطورته البالغة لجهة محاولة توريط السلطة اللبنانية في اتفاق ثنائي حصل فقط بينه وبين واشنطن، ولم يكن للبنان أي رأي فيه أو موقف منه، وبالتالي فهو لم يوافق عليه، مؤكداً ما يلي:

كما أكد حزب الله، "أن عناصر المقاومة من الحزب ستواصل استهداف تجمعات العدو الإسرائيلي على أرضنا التي يحتلها، وقصفها لمستوطنات العدو شمال فلسطين المحتلة، هو رد مشروع على خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لإعلان الهدنة المؤقتة، والتي تجاوزت 500 خرق برًا وبحرًا وجوًا، من قصف ونسف وتدمير للبيوت، وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب".

ولفت حزب الله إلى أن تمديد الهدنة لأسابيع إضافية كان من المفترض، وفق ما صرحت به السلطة اللبنانية، أن يأتي بوقف إطلاق نار حقيقي يوقف فيه العدو خروقاته واعتداءاته، وخاصة نسفه وتدميره للبيوت في الجنوب، إلا أنه بدلًا من ذلك صعد من عدوانيته واعتداءاته، بما يؤكد طبيعته الإجرامية وغدره واستهزاءه بالقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح الحزب أن السلطة اللبنانية ادعت أن شرطها الأساسي في الذهاب إلى اجتماعها في واشنطن مع إسرائيل هو المطالبة بوقف اعتداءاتها وبدء انسحابه من الأراضي المحتلة، إلا أنه لم يصدر عنها تصريح علني وواضح يشترط ذلك، بل على العكس، ما صدر عن ممثلة لبنان هو فقط مديح بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حزب الله: السلطة اللبنانية أسقطت نفسها في مأزق خطير

وأكد حزب الله أن السلطة اللبنانية أسقطت نفسها في مأزق خطير عندما اختارت أن تجمعها صورة واحدة مخزية مع ممثلي كيان يستبيح أرضها وسيادتها ويواصل قتل شعبها، والسير بمسارات تشرع لهذا العدو اعتداءاته.

وشدد الحزب على أن السلطة اليوم تقف صامتة عاجزة عن القيام بأبسط واجباتها الوطنية تجاه أرضها وشعبها، متفرجة على العدو وهو ينسف البيوت ويحرق الأخضر واليابس، وهي مطالبة بتوضيح صريح لشعبها عما يتذرع به العدو من اتفاق معها يمنحه حرية الاعتداء والتدمير والقتل.