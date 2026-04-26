إعلان

أكسيوس: إسرائيل أرسلت منظومة "القبة الحديدية" وقوات إلى الإمارات خلال حرب إيران

كتب : وكالات

06:20 م 26/04/2026

نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أمريكي قولهم إن إسرائيل أرسلت إلى الإمارات نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" مع قوات لتشغيله في وقت مبكر من الحرب مع إيران.
وبحسب التقرير، بلغ التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي بين إسرائيل والإمارات مستويات غير مسبوقة خلال الحرب، ولم يُعلن سابقاً عن نشر منظومة القبة الحديدية، وهو أمر غير مسبوق خلال الحرب.
منذ بداية الحرب، كانت الإمارات هدفاً لإيران أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، وبحسب وزارة الدفاع الإماراتية، أطلقت إيران نحو 550 صاروخاً باليستياً وصاروخاً كروز وأكثر من 2200 طائرة مسيرة على الإمارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة، لكن بعضها تمكن من ضرب أهداف عسكرية ومدنية في البلاد.
يذكر أن إسرائيل والإمارات قد وقعتا معاهدة سلام في عام 2020، وعلى الرغم من وجود خلافات حول قضايا من بينها غزة منذ ذلك الحين، يقول المسؤولون الإسرائيليون والإماراتيون إن الشراكة هي الأقرب على الإطلاق في الوقت الحالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدفاع الجوي القبة الحديدية بالإمارات إسرائيل والإمارات صواريخ إيران بالخليج إيران والخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد وقفه عن العمل.. القصة الكاملة لمشادة موظف مصري وامرأة سعودية بأحد الفنادق
شئون عربية و دولية

محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال قارئ الأفكار عن الحادث؟- صور
شئون عربية و دولية

مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
الموضة

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات
أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟