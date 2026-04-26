نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أمريكي قولهم إن إسرائيل أرسلت إلى الإمارات نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" مع قوات لتشغيله في وقت مبكر من الحرب مع إيران.

وبحسب التقرير، بلغ التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي بين إسرائيل والإمارات مستويات غير مسبوقة خلال الحرب، ولم يُعلن سابقاً عن نشر منظومة القبة الحديدية، وهو أمر غير مسبوق خلال الحرب.

منذ بداية الحرب، كانت الإمارات هدفاً لإيران أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، وبحسب وزارة الدفاع الإماراتية، أطلقت إيران نحو 550 صاروخاً باليستياً وصاروخاً كروز وأكثر من 2200 طائرة مسيرة على الإمارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة، لكن بعضها تمكن من ضرب أهداف عسكرية ومدنية في البلاد.

يذكر أن إسرائيل والإمارات قد وقعتا معاهدة سلام في عام 2020، وعلى الرغم من وجود خلافات حول قضايا من بينها غزة منذ ذلك الحين، يقول المسؤولون الإسرائيليون والإماراتيون إن الشراكة هي الأقرب على الإطلاق في الوقت الحالي.