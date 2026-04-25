الدفاع الإيرانية: الولايات المتحدة تسعى لـ"حفظ ماء الوجه" و"قوتنا العسكرية مهيمنة"

كتب : وكالات

01:34 م 25/04/2026

وزارة الدفاع الإيرانية

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد مخرج من الحرب، مشيرة إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية تهيمن على الوضع الراهن.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن متحدث باسم الوزارة قوله إن "قوتنا العسكرية مهيمنة اليوم، والعدو يبحث عن طريقة لحفظ ماء الوجه للخروج من مستنقع الحرب".

وأوضح المتحدث أن جزءاً كبيراً من الترسانة الصاروخية الإيرانية لم يتم استخدامه حتى الآن، مؤكداً أن مضيق هرمز يقع تحت سيطرة إيران وإدارتها وإشرافها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه إسلام آباد لاستئناف المحادثات بين المبعوثين الأميركيين والإيرانيين، بعد جولة سابقة استمرت نحو 15 ساعة قبل أسبوعين.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بشكل أحادي إلى أجل غير مسمى.

الصواريخ الإيرانية مضيق هرمز إسلام آباد حرب إيران

فيديو قد يعجبك



ناصف ساويرس يغلق مكتب عائلته في لندن بعد مغادرة بريطانيا.. ما الأسباب وإلى
ناصف ساويرس يغلق مكتب عائلته في لندن بعد مغادرة بريطانيا.. ما الأسباب وإلى
بعد جدل ضياء العوضي.. فيديو قديم ليوسف منصور يحكي قصة تعافيه من السرطان
بعد جدل ضياء العوضي.. فيديو قديم ليوسف منصور يحكي قصة تعافيه من السرطان
جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب
جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب
رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
بعد جدل نظام الطيبات للعوضي.. فيديو قديم لمصطفى محمود حول علاقة الأكل بالجسم
بعد جدل نظام الطيبات للعوضي.. فيديو قديم لمصطفى محمود حول علاقة الأكل بالجسم

