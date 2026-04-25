أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد مخرج من الحرب، مشيرة إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية تهيمن على الوضع الراهن.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن متحدث باسم الوزارة قوله إن "قوتنا العسكرية مهيمنة اليوم، والعدو يبحث عن طريقة لحفظ ماء الوجه للخروج من مستنقع الحرب".

وأوضح المتحدث أن جزءاً كبيراً من الترسانة الصاروخية الإيرانية لم يتم استخدامه حتى الآن، مؤكداً أن مضيق هرمز يقع تحت سيطرة إيران وإدارتها وإشرافها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه إسلام آباد لاستئناف المحادثات بين المبعوثين الأميركيين والإيرانيين، بعد جولة سابقة استمرت نحو 15 ساعة قبل أسبوعين.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بشكل أحادي إلى أجل غير مسمى.