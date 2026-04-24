الحرس الثوري يفكك شبكة تجسس تابعة للموساد

الحرس الثوري الإيراني: تفكيك شبكة تجسس تابعة للموساد كانت تستهدف مواقع الدفاع الجوي

كتب : وكالات

11:06 م 24/04/2026

أعلنت استخبارات الحرس الثوري، تفكيك شبكة تجسس تابعة للموساد قبل إرسال مواقع أنظمة الدفاع الجوي إلى إسرائيل.
وقالت استخبارات الحرس الثوري في بيان اليوم الجمعة، إن قائدا ميدانيا لزمرة أصبح مؤيدة للتيار الملكي ومصدر معلومات دائم للعدو الإسرائيلي، أصبح جاسوسًا للموساد، وكان يرسل معلومات سرية إلى المواقع الإفتراضية والقنوات الإرهابية للعدو الإسرائيلي.
وأضافت استخبارات الحرس الثوري، أنه تم تزويد الشبكة بخدمة ستارلينك وعدد من الأسلحة الباردة والنارية من الخارج، وهي معدات تبدو آمنة لضمان اتصال مستمر.
وأشارت استخبارات الحرس الثوري، إلى أن مهمة الشبكة كانت في المرحلة الأولى زعزعة الأمن وإثارة الفوضى في بعض مناطق إيران بهدف تعطيل تمركز القوات المسلحة وقوات الأمن في الحرب الثالثة المفروضة، وكانت مهمتهم الرئيسية إرسال مواقع أنظمة الدفاع الجوي.
وأكدت استخبارات الحرس الثوري، أن عناصر الشبكة كانوا تحت مراقبة الاستخبارات الإيرانية، وقبل إرسال مواقع الأنظمة تم التعرف عليهم واعتقالهم بناء على بلاغات من المواطنين.

الحرس الثوري شبكة تجسس استخبارات الحرس الثوري إيران وأمريكا

