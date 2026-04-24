أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي إحباط مخطط وصفه بالإرهابي كان يستهدف قيادة هيئة تنظيم الاتصالات روسكومنادزور.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن أحد المشتبه بهم من سكان موسكو لقي مصرعه أثناء محاولة القبض عليه.

وأشار إلى أن المتهم، إلى جانب أشخاص آخرين، كان يخطط لتنفيذ تفجير باستخدام سيارة، لافتًا إلى أن عملية التجنيد تمت، بحسب الرواية الرسمية، عبر تطبيق تليجرام من قبل أجهزة استخبارات أوكرانية، مع التأكيد على عدم إمكانية التحقق المستقل من هذه المعطيات.

وذكر البيان أنه تم، يوم السبت الماضي، توقيف سبعة أشخاص في عدة مدن روسية، تشمل موسكو وأوفا ونوفوسيبيرسك وياروسلافل.

وأضاف أن من يُعتقد أنه قائد المجموعة، وهو من مواليد عام 2004، أبدى مقاومة مسلحة أثناء توقيفه، ما أدى إلى مقتله.

كما أفاد بأن السلطات ضبطت أسلحة وشعارات مرتبطة بالنازية الجديدة، إضافة إلى رموز تعود إلى مجموعة أوكرانية شبه عسكرية ضمن المضبوطات.

وجاء هذا الإعلان عقب تعليق أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث فيه للمرة الأولى، قبل يوم، عن تزايد حجب الإنترنت داخل البلاد.

وأوضح بوتين أن هذه الإجراءات مرتبطة بمكافحة الإرهاب، مشددًا على ضرورة إطلاع المواطنين عليها بعد تنفيذها.