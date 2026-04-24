الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم استهدف هيئة الاتصالات

كتب : د ب أ

02:51 م 24/04/2026

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي إحباط مخطط وصفه بالإرهابي كان يستهدف قيادة هيئة تنظيم الاتصالات روسكومنادزور.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن أحد المشتبه بهم من سكان موسكو لقي مصرعه أثناء محاولة القبض عليه.

وأشار إلى أن المتهم، إلى جانب أشخاص آخرين، كان يخطط لتنفيذ تفجير باستخدام سيارة، لافتًا إلى أن عملية التجنيد تمت، بحسب الرواية الرسمية، عبر تطبيق تليجرام من قبل أجهزة استخبارات أوكرانية، مع التأكيد على عدم إمكانية التحقق المستقل من هذه المعطيات.

وذكر البيان أنه تم، يوم السبت الماضي، توقيف سبعة أشخاص في عدة مدن روسية، تشمل موسكو وأوفا ونوفوسيبيرسك وياروسلافل.

وأضاف أن من يُعتقد أنه قائد المجموعة، وهو من مواليد عام 2004، أبدى مقاومة مسلحة أثناء توقيفه، ما أدى إلى مقتله.

كما أفاد بأن السلطات ضبطت أسلحة وشعارات مرتبطة بالنازية الجديدة، إضافة إلى رموز تعود إلى مجموعة أوكرانية شبه عسكرية ضمن المضبوطات.

وجاء هذا الإعلان عقب تعليق أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث فيه للمرة الأولى، قبل يوم، عن تزايد حجب الإنترنت داخل البلاد.

وأوضح بوتين أن هذه الإجراءات مرتبطة بمكافحة الإرهاب، مشددًا على ضرورة إطلاع المواطنين عليها بعد تنفيذها.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك
رياضة محلية

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك
استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة
حوادث وقضايا

استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة
التوقيت الصيفي 2026.. ما الذي يحدث لجسمك عند تغيير الساعة؟
نصائح طبية

التوقيت الصيفي 2026.. ما الذي يحدث لجسمك عند تغيير الساعة؟
أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم.. والأخيرة تعلق
زووم

أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم.. والأخيرة تعلق
خاص| الأوقاف توقف مفتشًا وتحيله للتحقيق شبّه ضياء العوضي بالرسول
أخبار مصر

خاص| الأوقاف توقف مفتشًا وتحيله للتحقيق شبّه ضياء العوضي بالرسول

حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟