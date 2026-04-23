نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر ومساء اليوم الخميس، عمليات تفجير في عدد من البلدات في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا آخر من البلدات الجنوبية ، بحسب ما أعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة في وقت سابق إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت في غارة جوية عصر اليوم سيارة على طريق عام النبطية - شوكين في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

ومن ناحية أخرى وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذاراً بعد ظهر اليوم إلى سكان جنوب لبنان طلب فيه عدم التحرك جنوب خط عدد من القرى والاقتراب من منطقة نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي، بالاضافة إلى عدم العبور والعودة إلى 57 قرية في جنوب لبنان.