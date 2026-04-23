الرئيس اللبناني: الاتصالات مع ترامب ركزت على وقف النار وإنهاء الحرب مع إسرائيل

كتب : وكالات

06:15 م 23/04/2026

جوزيف عون

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن الاتصالات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ركزت على وقف إطلاق النار وإطلاق تفاوض على أساس إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل.

وأضاف الرئيس اللبناني، في بيان اليوم الخميس، أن اجتماع المفاوضات بين بيروت وتل أبيب سيعقد اليوم بوزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن لتمديد وقف إطلاق النار ووقف تدمير المنازل والاعتداء على المدنيين.

وأوضح الرئيس اللبناني، أن الشق الإيجابي في المفاوضات مع إسرائيل يكمن في أنه للمرة الأولى يعود ملف لبنان إلى الطاولة الأمريكية.

وأكد عون، أن لبنان سيعمل من خلال اجتماع واشنطن على معالجة الخروق التي حصلت لوقف إطلاق النار.

