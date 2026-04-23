بعد إطلاق سراحه من الإمارات.. الشرع يستقبل القيادي السوري عصام بويضاني (صور)

الشرع يستقبل القيادي السوري عصام بويضاني بعد إطلاق سراحه

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، برفقة القيادي عصام بويضاني "أبو همام"، إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

كتب - مصطفى الشاعر

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، القيادي عصام بويضاني المعروف بـ"أبو همام"، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وذلك في أول ظهور مشترك لهما عقب الإفراج عنه من دولة الإمارات العربية المتحدة، في مشهد يحمل دلالات سياسية واجتماعية عميقة.

استقبال رسمي وشعبي في معقل الغوطة

شهدت مدينة دوما السورية استقبالا رسميا وشعبيا حاشدا، حيث التقى الرئيس الشرع والقيادي بويضاني بعدد من الوزراء والمسؤولين ووجهاء وأهالي المدينة.

وأكد الشرع، في كلمة له بثتها وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، أن هذه الزيارة كانت مؤجلة منذ فترة، وأنه أصر على إتمامها بحضور بويضاني لما يُمثّله ذلك من رمزية خاصة لأبناء المنطقة، وللتأكيد على غلق صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة.

— سوريا الآن - أخبار (@AJSyriaNowN) April 23, 2026

إعادة الإعمار ومعالجة آثار الحرب

شدد الرئيس السوري، في خطابه على أن الغوطة الشرقية ستبقى على رأس أولويات الدولة، خاصة في ملف إعادة الإعمار، لافتا إلى حجم الدمار الهائل الذي طال المنطقة جراء سنوات الحرب والحصار والقصف، مشيرا بشكل خاص إلى ما تعرّضت له دوما من استهدافات قاسية، بما في ذلك السلاح الكيماوي.

التعهد بالبناء وتعويض الخسائر

أوضح أحمد الشرع، أن المرحلة المقبلة ستشهد "تركيزا مكثفا" على إعادة البناء وتعويض الخسائر التي لحقت بالأهالي، مثمّنا صمود أبناء الغوطة وتمسكهم بأرضهم، ومعتبرا أن عودتهم واستقرارهم هما الأساس الذي ستبنى عليه جهود التنمية الشاملة في المنطقة.

من الغوطة إلى وزارة الدفاع: سيرة "أبو همام"

يُذكر أن عصام بويضاني تولى قيادة "جيش الإسلام" عام 2015 خلفا لمؤسسه زهران علوش، وقاد الفصيل خلال معارك الغوطة الشرقية حتى الخروج منها عام 2018. ومع سقوط النظام السابق وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، اندمج بويضاني وفصيله في وزارة الدفاع السورية خلال "مؤتمر النصر" في يناير 2025، حيث يُشغل حاليا منصبا قياديا في هيكلية الجيش السوري الجديد.