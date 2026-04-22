أفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن الشرطة الأمريكية اعتقلت العشرات من قدامى المحاربين وأفراد عائلاتهم الاثنين الماضي، خلال اعتصام أمام مبنى كانون للمكاتب التابع لمجلس النواب في مبنى الكابيتول، احتجاجًا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.







وأكدت الصحيفة الأمريكية، أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 62 شخصًا، من بينهم ناشطون من كبار السن وذوو احتياجات خاصة.

وأوضحت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن ائتلاف ضم منظمات "أباوت فيس"، و"قدامى المحاربين من أجل السلام"، و"الدفاع المشترك"، و"عائلات العسكريين تتحدث بصراحة" هم من قاموا بالدعوة للاعتصام.