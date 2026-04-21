شهدت كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية واقعة طارئة بعد تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من إحدى طفايات الحريق داخل أحد المعامل، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بينهم طلاب وعضو هيئة تدريس، وجرى نقلهم على الفور إلى المستشفيات الجامعية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وقع التسرب داخل أحد معامل الكلية أثناء تواجد عدد من الطلاب، حيث تعرضوا لاستنشاق الغاز، ما أدى إلى ظهور أعراض صحية استدعت التدخل الطبي العاجل، وشملت الحالات المصابة مدرسًا بالكلية، و7 طلاب من الفرقتين الأولى والثالثة، إضافة إلى معاون بالكلية و2 من مشرفي الأمن.

استجابة طبية فورية

استقبلت المستشفيات الجامعية الحالات المصابة داخل أقسام الطوارئ، وخضعت لفحوصات طبية شاملة تضمنت قياس العلامات الحيوية وتقييم الحالة العامة، إلى جانب تقديم الإسعافات الأولية والتدخلات العلاجية وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، مع الدفع بفرق طبية متخصصة وأطقم تمريض للتعامل مع الموقف.

متابعة ميدانية

تابعت قيادات الجامعة والقطاع الطبي الحالة الصحية للمصابين ميدانيًا داخل المستشفى، للاطمئنان على استقرارهم والتأكد من توافر كافة الإمكانات الطبية، إلى جانب متابعة انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة خلال التعامل مع الحادث.

خروج الحالات بعد تحسنها

أكدت إدارة المستشفيات الجامعية استقرار جميع المصابين وخروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية بشكل كامل، مع عودة المؤشرات الحيوية إلى معدلاتها الطبيعية، مع استمرار المتابعة الطبية للاطمئنان عليهم.

شددت إدارة الجامعة على أن سلامة الطلاب تأتي في مقدمة الأولويات، مع التأكيد على رفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، في إطار منظومة صحية متكاملة تضمن سرعة الاستجابة وكفاءة تقديم الخدمة الطبية.