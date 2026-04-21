وزارة الخارجية تكشف سبب وفاة ضياء العوضي في الإمارات

كتب : أسماء البتاكوشي

07:08 م 21/04/2026 تعديل في 07:13 م

ضياء العوضي

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن مستجدات وفاة ضياء العوضي في دولة الإمارات، قبل أيام بأحد فنادق مدينة دبي.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن القنصلية العامة المصرية في دبي تلقت التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية الخاص بالعوضي، موضحة أنه يؤكد أن الوفاة جاءت طبيعية ولا توجد أي شبهات جنائية وأن الوفاة جاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب تسببت في الوفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القطاع القنصلي أخطر أسرة المتوفى بما تضمنه التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية، وأن القنصلية العامة المصرية في دبي بصدد إنهاء الإجراءات لنقل الجثمان إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

