أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إجبار 28 سفينة على الاستدارة أو العودة إلى الموانئ منذ بدء الحصار الأمريكي المفروض على حركة الملاحة الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الرقابة الصارمة على السفن التجارية في المنطقة، تزامنا مع استمرار الحصار البحري.

خسائر بشرية في ظل حرب إيران وأمريكا

وفي سياق متصل، حذرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، من المخاطر المحدقة بأطقم سفن الشحن العالقة في مياه الخليج نتيجة الهجمات البحرية المتكررة.

وأكدت المنظمة أن سلسلة الاستهدافات التي طالت السفن التجارية منذ اندلاع حرب إيران وأمريكا بمشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 10 بحارة على الأقل وإصابة آخرين بجروح خطيرة، مما يعكس الوجه الإنساني القاسي لهذا النزاع.

وكشفت ناتاشا براون المتحدثة باسم المنظمة البحرية الدولية عن توثيق 25 هجوما استهدف سفنا تجارية منذ تاريخ 28 فبراير الماضي، موضحة أن هذه الهجمات تسببت في تقطع السبل بمئات السفن في مياه الخليج العربي، مما أدى إلى شلل جزئي في حركة الشحن العالمي جراء حرب إيران وأمريكا.

معاناة آلاف البحارة وسط حرب إيران

وأشارت براون إلى وجود نحو 20 ألف بحار مدني لا يزالون على متن السفن المحاصرة في الخليج العربي، حيث يواجهون ظروفا قاسية تشمل نقصا حادا في الإمدادات الأساسية، فضلا عن الإرهاق البدني والضغط النفسي الشديد نتيجة استمرار حرب إيران.

وذكرت المنظمة البحرية الدولية أنها تعمل حاليا، عقب جلسة استثنائية عقدها المجلس في مارس، مع الدول المعنية لوضع "إطار عمل للمرور الآمن".

ويهدف هذا التحرك الدولي إلى تسهيل عمليات إجلاء الطواقم العالقة وتأمين وصول الإمدادات الضرورية لهم، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية الناتجة عن صراع إيران وأمريكا وتأثيراته على سلامة الملاحة الدولية والمدنيين العاملين في قطاع البحر.