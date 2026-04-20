أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن موقف بلاده "المتشكك" تجاه التحركات الأمريكية الأخيرة، مؤكدا أن طهران لا تزال تحتفظ بـ "عدم ثقة تاريخي عميق" تجاه حكومة الولايات المتحدة نتيجة تجارب سابقة مريرة.

رسائل متناقضة تطلب الاستسلام

انتقد بزشكيان، في تدوينة نشرها اليوم الإثنين، على حسابه عبر منصة "إكس"، ما وصفه بـ "الإشارات غير البناءة والمتناقضة" الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين.

وأوضح رئيس إيران، أن هذه الرسائل المتباينة "تحمل في طياتها رسالة مريرة"، معتبرا أنها محاولات مستترة "لسعي واشنطن وراء استسلام إيران".

الوفاء بالالتزامات شرط الحوار

شدد مسعود بزشكيان، على أن "الوفاء بالالتزامات هو الأساس لأي حوار هادف"، موجها رسالة حاسمة للجانب الأمريكي والوسطاء الدوليين بقوله: "الإيرانيون لا يخضعون للقوة"، في إشارة إلى رفض طهران التفاوض تحت وطأة الضغوط العسكرية أو التهديدات المباشرة.

پایبندی به تعهدات منطق موجه هر نوع گفتگوست. علاوه بر بی‌اعتمادی تاریخی عمیقی که در ایران نسبت به پیشینه رفتار و عملکرد دولت آمریکا وجود دارد، رویکرد غیرسازنده و متناقض مسئولین آمریکا در روزهای اخیر حاوی یک پیام تلخ است: آن‌ها خواهان تسلیم ایرانند. مردم ایران زیر بار زور نمی‌روند. https://t.co/JCbZM63sdH — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 20, 2026

من ناحية أخرى، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة تصريحات نارية نقلتها وكالة "بلومبرج"، رسم فيها ملامح المرحلة القادمة من الصراع مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تتراجع عن شروطها مقابل فتح الممرات المائية أو وقف العمليات العسكرية.