إعلان

"الإيرانيون لا يخضعون للقوة".. بزشكيان يرد على الرسائل الأمريكية الأخيرة

كتب : مصطفى الشاعر

06:25 م 20/04/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن موقف بلاده "المتشكك" تجاه التحركات الأمريكية الأخيرة، مؤكدا أن طهران لا تزال تحتفظ بـ "عدم ثقة تاريخي عميق" تجاه حكومة الولايات المتحدة نتيجة تجارب سابقة مريرة.

رسائل متناقضة تطلب الاستسلام

انتقد بزشكيان، في تدوينة نشرها اليوم الإثنين، على حسابه عبر منصة "إكس"، ما وصفه بـ "الإشارات غير البناءة والمتناقضة" الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين.

وأوضح رئيس إيران، أن هذه الرسائل المتباينة "تحمل في طياتها رسالة مريرة"، معتبرا أنها محاولات مستترة "لسعي واشنطن وراء استسلام إيران".

الوفاء بالالتزامات شرط الحوار

شدد مسعود بزشكيان، على أن "الوفاء بالالتزامات هو الأساس لأي حوار هادف"، موجها رسالة حاسمة للجانب الأمريكي والوسطاء الدوليين بقوله: "الإيرانيون لا يخضعون للقوة"، في إشارة إلى رفض طهران التفاوض تحت وطأة الضغوط العسكرية أو التهديدات المباشرة.

من ناحية أخرى، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة تصريحات نارية نقلتها وكالة "بلومبرج"، رسم فيها ملامح المرحلة القادمة من الصراع مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تتراجع عن شروطها مقابل فتح الممرات المائية أو وقف العمليات العسكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا محادثات باكستان مفاوضات أمريكا وإيران

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

