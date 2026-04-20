شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى إبرام اتفاق نهائي، قائلا: "الإيرانيون يريدونني أن أفتح المضيق، ولن أفتحه حتى يتم توقيع اتفاق".

وأكد ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج" اليوم الإثنين، أنه لن يتسرع بعقد "اتفاق سيئ"، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك "متسعا من الوقت" لمواصلة الضغط.

مفاوضات باكستان وموقف ترامب من الحضور

حول الجهود الدبلوماسية، كشف ترامب، أن نائبه جي دي فانس سيغادر في وقت لاحق اليوم لاستئناف المفاوضات في باكستان غدا الثلاثاء.

ورغم وصفه للاجتماع مع إيران لمناقشة شروط السلام بأنه "قد يكون مفيدا للجميع"، وأنه يود حضوره، إلا أنه استدرك قائلا: "لا أرى ذلك ضروريا في الوقت الحالي"، في إشارة إلى ثقته في فريق مفاوضاته أو رغبته في البقاء بعيدا عن طاولة المفاوضات المباشرة حتى نضوج النتائج.

ساعة الصفر والموعد النهائي

أعلن ترامب، أن وقف إطلاق النار الحالي سينتهي مساء الأربعاء المقبل بتوقيت واشنطن، محذّرا من أنه "من المستبعد جدا" تمديد الهدنة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل هذا الموعد.

وتابع الزعيم الأمريكي: "أتوقع استئناف القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق"، مما يضع المفاوضات القادمة تحت ضغط عسكري مباشر.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" عن توجه نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد غدا الثلاثاء، للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات المباشرة من الوفد الإيراني.