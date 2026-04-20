قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار

شهد جنوب لبنان قصفًا مدفعيًا نفذته القوات الإسرائيلية، وفق ما أفادت به مصادر رسمية، في تطور يأتي رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مؤخرًا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القصف استهدف بلدة حولا، في وقت سجلت فيه المنطقة تحركات عسكرية أخرى.

كما أفادت بسقوط طائرة مسيرة غير مفخخة في محيط بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا، حيث تولى الجيش اللبناني نقلها إلى موقع مرجعيون للتعامل معها.

وفي السياق ذاته، نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة القنطرة ضمن قضاء مرجعيون، ما يعكس استمرار النشاط العسكري في المنطقة.

وعلى صعيد متصل، جدّد الجيش اللبناني تحذيراته للسكان، مشيرًا إلى أن المناطق التي تعرضت للقصف أو الأضرار جراء العمليات العسكرية ما تزال غير آمنة، بسبب احتمال وجود ذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب.

ويأتي هذا التصعيد في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الماضي، عقب أسابيع من الغارات الجوية التي بدأت مطلع مارس، في أعقاب هجمات نفذها حزب الله.