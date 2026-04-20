أعلى عدد يعبر الممر المائي.. وكالة: مرور أكثر من 20 سفينة عبر مضيق هرمز السبت

كتب : مصراوي

05:02 ص 20/04/2026

مضيق هرمز

أظهرت بيانات صادرة عن ​شركة كبلر لتحليلات الشحن البحري، أن أكثر من ‌20 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم السبت، وهو أعلى عدد من السفن يعبر الممر المائي منذ الأول من ​مارس.

ومن بين السفن التي عبرت المضيق يوم ​السبت كانت هناك 5 سفن محملة بشحنات ⁠مختلفة من إيران من المنتجات النفطية وحتى المعادن.

​ومن بين هذه السفن 3 ناقلات لغاز البترول المسال ​إحداها متجهة إلى الصين وأخرى إلى الهند.

وتتجه ناقلة "كريف" التي ترفع علم بنما، وتحمل غاز البترول المسال من الإمارات، إلى ​إندونيسيا.

كانت 2 من الناقلات الثلاث، وهما أكتي إيه ​وأثينا، تحملان منتجات مكررة تم تحميلها من البحرين وتتجهان إلى موزامبيق ‌وتايلاند ⁠على الترتيب.

أما الناقلة نافيج 8 ماكاليستر، التي ترفع علم ليبيريا، فكانت محملة بنحو 500 ألف برميل من النافتا من الإمارات إلى أولسان في كوريا الجنوبية.

وتتجه ناقلة ​نفط خام ​ضخمة ترفع ⁠علم ليبيريا، ومحملة بحوالي مليوني برميل من الخام السعودي، إلى ميناء مايلايو في ​تايوان.

ذكرت البيانات، أن ناقلة ترفع ​علم الهند، ⁠محملة بنحو 780 ألف برميل من خام داس الإماراتي، تتجه إلى سريلانكا.

وتتجه السفينة روبي المحملة بأسمدة ⁠قطرية ​إلى الإمارات، أما سفينة نقل البضائع ​السائبة ميري إم، وعليها شحنة من فحم البترول المحمل من السعودية، ​فتتجه إلى رافينا في إيطاليا، وفقا لروسيا اليوم.

مضيق هرمز الممر المائي عبور السفن مضيق هرمز هرمز ألغام هرمز التدخل العسكري الألماني في هرمز

