أعلى عدد يعبر الممر المائي.. وكالة: مرور أكثر من 20 سفينة عبر مضيق هرمز السبت
أظهرت بيانات صادرة عن شركة كبلر لتحليلات الشحن البحري، أن أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم السبت، وهو أعلى عدد من السفن يعبر الممر المائي منذ الأول من مارس.
ومن بين السفن التي عبرت المضيق يوم السبت كانت هناك 5 سفن محملة بشحنات مختلفة من إيران من المنتجات النفطية وحتى المعادن.
ومن بين هذه السفن 3 ناقلات لغاز البترول المسال إحداها متجهة إلى الصين وأخرى إلى الهند.
وتتجه ناقلة "كريف" التي ترفع علم بنما، وتحمل غاز البترول المسال من الإمارات، إلى إندونيسيا.
كانت 2 من الناقلات الثلاث، وهما أكتي إيه وأثينا، تحملان منتجات مكررة تم تحميلها من البحرين وتتجهان إلى موزامبيق وتايلاند على الترتيب.
أما الناقلة نافيج 8 ماكاليستر، التي ترفع علم ليبيريا، فكانت محملة بنحو 500 ألف برميل من النافتا من الإمارات إلى أولسان في كوريا الجنوبية.
وتتجه ناقلة نفط خام ضخمة ترفع علم ليبيريا، ومحملة بحوالي مليوني برميل من الخام السعودي، إلى ميناء مايلايو في تايوان.
ذكرت البيانات، أن ناقلة ترفع علم الهند، محملة بنحو 780 ألف برميل من خام داس الإماراتي، تتجه إلى سريلانكا.
وتتجه السفينة روبي المحملة بأسمدة قطرية إلى الإمارات، أما سفينة نقل البضائع السائبة ميري إم، وعليها شحنة من فحم البترول المحمل من السعودية، فتتجه إلى رافينا في إيطاليا، وفقا لروسيا اليوم.